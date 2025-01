Australian Open: Sinner e Sonego volano ai quarti, battuti Rune e Tien battuto in 4 set per

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open. Il n.1 del mondo si è imposto per 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 sul danese Rune. Vittoria in 4 set anche per l'altro azzurro, col punteggio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-1, sullo statunitense Tien.

Australian Open - Day 9

"E' stata una mattinata strana, non ho neanche disputato il riscaldamento. Parlare con il dottore mi ha fatto bene. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata. Ho giocato bene, ho servito benissimo e questo mi ha dato la fiducia per continuare a lottare": così Jannik Sinner nell'intervista in campo al termine del match, conferma, senza però precisarne la natura, un problema fisico durante l'incontro che però non gli ha impedito di portare a casa la vittoria. "Oggi il supporto del pubblico è stato fondamentale, ne avevo bisogno - ha aggiunto l'altoatesino - Oggi il 90% del merito è vostro e io per il 10% ho provato a rendervi felici".

Jannik Sinner

Per la prima volta in carriera Lorenzo Sonego accede ai quarti di finale di uno Slam. Inevitabile l'emozione al termine del match: "È incredibile, sono emozionato - ha detto nell'intervista in campo - È stata una partita difficile nonostante i problemi di Tien, ma sono felice di aver raggiunto i quarti di finale Slam per la prima volta. Essere qui è speciale. Questa settimana ho giocato bene e ho provato a godermi ogni momento in campo". Ai quarti Sonego sfiderà il vincente dell'ottavo tra Ben Shelton e Gael Monfils.

Australian Open: Tien battuto, anche Sonego ai quarti

Australian Open - Day 9

Riproduzione riservata © Copyright ANSA