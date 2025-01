Australian Open: Errani-Paolini eliminate al secondo turno, Bolelli-Vavassori ai quarti

Si chiude al secondo turno l'Australian Open di Sara Errani e Jasmine Paolini battute da Mirra Andreeva e Diana Shnaider in due set per 7-5, 7-5 nella replica della finale olimpica vinta dalle azzurre a Parigi.

Finisce anche il percorso in doppio di Lucia Bronzetti in coppia con Anhelina Kalinina. L'azzurra e l'ucraina sono state sconfitte 6-0 7-6(5) dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund.

Nel doppio maschile invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto i quarti di finale. Nel terzo turno la coppia azzurra - che finora non ha ceduto un set - ha superato gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar per 6-3, 7-6. Ai quarti, Bolelli e Vavassori incontreranno per la prima volta i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral.

Un match dai due volti per la coppia italiana. Il primo set in controllo, il secondo set, invece, è stato di rincorsa: sotto 3-0, Bolelli e Vavassori hanno recuperato un break di svantaggio e chiuso al tiebreak dopo aver annullato un set point per gli spagnoli. Ai quarti gli azzurri incontreranno per la prima volta i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral.

Draper si ritira, Alcaraz ai quarti

Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open, primo slam della stagione 2025. Negli ottavi di finale lo spagnolo affrontava il britannico Jack Draper che si è ritirato per problemi fisici prima dell'inizio del terzo set quando Alcaraz era in vantaggio 7-5 6-1. Nei quarti il murciano sfiderà il vincente del match tra Novak Djokovic e il ceco Jiri Lehecka.

