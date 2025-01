Calciomercato: per il Milan è in arrivo Walker, no della Lazio a Zaccagni al Napoli

Ha appena sfidato la Juventus, nei prossimi giorni potrebbe vestirne la maglia. E' il caso del milanista TOMORI, primo obiettivo dei bianconeri per rinforzare la difesa. I due club hanno ripreso a parlarne, nonostante questi giocatore sia un titolare per il tecnico dei rossoneri Sergio Coinceiçao. Ma se la Juve dovesse arrivare a offrire 30 milioni, bonus compresi, il Milan darebbe via libera, tenendo conto che prima Ibrahimovic, che dai microfoni di Dazn ha fatto capire che JOAO FELIX non interessa ("i procuratori fanno le loro strategie, escono sempre nomi nuovi"), dovrebbe convincere l'anglo-canadese ad accettare il trasferimento. Non è un mistero, infatti, che Tomori è intenzionato a rimanere al Milan.

Ma il probabile arrivo a Milanello di WALKER potrebbe restringerne gli spazi. Ma in realtà tutto dipende da quanto offrirà la Juve. Intanto Giuntoli si è detto ottimista sul caso KOLO MUANI, perché il Psg conta di risolvere entro pochi giorni il rebus dei prestiti, e ha fatto presente che per CAMBIASO finora dal Manchester City non sono arrivate proposte concrete. "Un'offerta irrinunciabile? Non è arrivata, se arriverà ci penseremo", le parole del dirigente juventino. Nel frattempo dall'Inghilterra arriva la voce che il City dalla Signora vorrebbe anche SAVONA.

Intanto a Manchester, ma sponda United, continua la telenovela GARNACHO, che allo United guadagna 1,5 milioni a stagione fino al 2028 e al quale il Napoli, che ceduto ZERBIN al Venezia, è pronto a offrire un quinquennale con ingaggio superiore al doppio (intorno ai 4 milioni con i bonus). Il problema è che tra i due club c'è ancora distanza sulle cifre: De Laurentiis è pronto a investire 50 milioni di euro tra base fissa e bonus, ma i Red Devils vogliono di più. Per questo il ds della capolista Manna ha fatto anche un sondaggio con la Lazio per ZACCAGNI: sembra improbabile che il capitano biancoceleste lasci ora Formello, a meno di un'offerta alla quale Lotito non potrebbe dire di no, quindi pari a quella fatta allo United. Detto che, preso IBRAHIMOVIC dal Bayern, la Lazio in questa finestra di mercato invernale potrebbe non fare altre oprazioni, al limite un'uscita potrebbe essere quella di ISAKSEN, che ha rifiutato l'Olympiacos ma ha proposte anche dall'Inghilterra. Per NUNO TAVARES ci sono stati sondaggi delle due milanesi e della Juve.

La Roma invece ha preso GOLLINI,che farà il 'dodicesimo', per un milione di euro sta stringendo per RENSCH, che sembra destinato a Trigoria e non all'Everton, l'altro club (con il Cannes) della galassia Friedkin.

A Como il tecnico Cesc Fabregas ha voluto chiarire che NICO PAZ non si muove, che su ANSU FATI "non c'è nulla di vero" e che per DELE ALLI è ancora in fase di valutazione. Ma sembra invece che per l'inglese sia già pronto un contratto fino a giugno 2026. Piace NGONGE, ma il Napoli non lo libera finché non trova un sostituto di Kvaratskhelia. Il Torino sta definendo la trattativa per CASADEI del Chelsea, ma non ha ancora trovato l'attaccante che gli serve per porre rimedio all'assenza del lungodegente Zapata. Il ds Vagnati è in pressing con l'Everton per BETO, unico vero obiettivo dei granata. Il problema è che i Toffees continuano a chiedere 15 milioni di euro.





