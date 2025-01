++ Australian Open: Sinner parte bene, battuto il cileno Jarry +

Buona la prima per Jannik Sinner che inizia al meglio il suo primo Slam da campione in carica. Sulla Rod Laver Arena, nella sua 80ma partita nel main draw di uno Slam, il numero 1 del tennis ha sconfitto 7-6(2) 7-6(5) 6-1 Nicolas Jarry, numero 35 del mondo.

Jarry l'aveva sconfitto nel 2019 e Sinner l'ha battuto in tre set rimontando un set di svantaggio al primo turno a Pechino l'anno scorso. Al secondo turno giovedì prossimo il ragazzo di Sesto Pusteria troverà la wild card Tristan Schoolkate, l'australiano n. 173.

Ottimo avvio anche per Lucia Bronzetti che al primo turno ha superato in due set Vika Azarenka, n. 21 del seeding e due volte campionessa a Melbourne. Niente invece da fare per l'altra azzurra Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla tedesca Diana Shnaider. Già finita l'avventura di Stefanos Tsitsipas: finalista a Melbourne nel 2023, il greco ha perso all'esordio contro l'americano Alex Michelsen: 7-5, 6-3, 2-6, 6-4 il punteggio in favore del 20enne californiano.

Non ci sarà Fabio Fognini, ma Francesco Passaro a sfidare Grigor Dimitrov al primo turno dell'Australian Open. Il perugino, numero 104, è subentrato come lucky loser al ligure, costretto a dare forfait prima di scendere in campo. Nel suo primo match dell'anno, nelle qualificazioni ad Adelaide, si era ritirato dopo cinque game.

Tornando a Sinner, che non perde dalla finale di Pechino contro Carlos Alcaraz, ha firmato la 15ma vittoria di fila ed eguagliare così la sua seconda striscia di vittorie più lunga in carriera. L'altoatesino non perde un set dal terzo turno a Shanghai del 2024 contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry. "Sono felice di essere di nuovo a Melbourne, l'atmosfera è straordinaria - ha detto il n.1 del mondo subito dopo il convincente esordio contro Jarry - Sicuramente posso fare qualcosa meglio in campo, ma essendo l'esordio posso ritenermi molto soddisfatto".

Un esordio tutt'altro che semplice per l'azzurro, soprattutto nei primi due parziali, risolti entrambi al tiebreak: "I primi due set potevano anche andare in modo diverso, ma sono stato bravo a gestire i momenti complicati. Il break nel terzo set è stato importantissimo, Jarry ha un potenziale enorme. Adesso ho due giorni di riposo, cercherò di trovare il ritmo giusto per la prossima partita".

Sinner si è poi rivolto ai più giovani: "Un consiglio? Serve anche un pizzico di fortuna - ha ammesso - Sono stato fortunato ad avere le persone giuste al momento giusto. I momenti difficili ci saranno sempre, ma bisogna sempre avere il sorriso in volto e lavorare sodo. La famiglia e le persone vicine vengono sempre al primo posto".

Jannik ha infine aggiunto: "Il successo non deve cambiarti come persona. Dobbiamo rimanere noi stessi, io non credo di esser cambiato. Tanti giocatori prima di me continuano a motivarmi. E poi ho il miglior team al mondo al mio fianco. Sono felice di averli con me e cercheremo di migliorare".

Sulla Kia Arena Bronzetti, n.76 WTA, ha superato per la quarta volta il primo turno in uno Slam grazie al successo in due set su Azarenka, n.24 del ranking, capace di arrivare di nuovo in semifinale due anni fa. "Sono entrata in campo molto determinata, sapevo che avrei dovuto tenere per tutta la partita un livello e un'intensità molto alti. Sono partita bene e questo mi ha dato fiducia, mi ha fatto credere di poterla portare a casa" ha detto la Bronzetti, che ha eguagliato il suo miglior risultato all'Australian Open, il secondo turno del 2022.

Sempre nel tabellone femminile, con un nuovo completo ispirato ai supereroi, Coco Gauff (n. 3 WTA) ha iniziato il suo Australian Open battendo 63 63 Sofia Kenin (81), che qui ha vinto il titolo nel 2020. Gauff resta in corsa anche per diventare per la prima volta numero 1 del mondo dopo l'Australian Open. Ma deve vincere il titolo con Sabalenka fuori prima delle semifinali e Swiatek battuta al primo o secondo turno.

Swiatek però ci mette del suo per rendere meno concreta questa possibilità. La numero 2 del mondo batte infatti 6-3 6-4 la ceca Katerina Siniakova, numero 50, e supera così il primo turno per la 24ma volta in 25 Slam giocati in carriera.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA