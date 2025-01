Divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Lazio

Trasferte vietate per i tifosi della Roma e della Lazio fino a fine mese e divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio, con annullamento di quelli già venduti.

La decisione, già adottata dalle prefetture competenti, è stata presa in seguito alle determinazioni del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive come conseguenza dei disordini avvenuti prima del derby vinto dai giallorossi domenica 5 gennaio. Il provvedimento riguarda Bologna-Roma e Udinese-Roma, in programma il 12 e il 26 gennaio, Hellas Verona-Lazio e Cagliari-Lazio in programma il 19 gennaio e il 3 febbraio.

