Qualificazione ai Mondiali 2026, Italia contro Slovacchia o Norvegia

La Slovacchia è stata inserita nel gruppo A delle qualificazioni per i Mondiali 2026 dove, in caso di vittoria nei quarti di Nations League, ci sarà l'Italia. In caso gli azzurri uscissero sconfitti dal confronto di Nations giocheranno nel gruppo I con la Norvegia. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Zurigo.

L'Irlanda del Nord è stata sorteggiata nel gruppo A delle qualificazioni per i Mondiali 2026, quello dove andrà l'Italia in caso di vittoria nei quarti di Nations League contro la Germania. In caso di sconfitta gli azzurri saranno nel gruppo I dove, in terza fascia è stato inserito anche Israele.

Gli azzurri saranno nel gruppo A di qualificazione al Mondiale, con quattro squadre, se batteranno la Germania; saranno invece nel gruppo I, con cinque nazionali, se perderanno il quarto di Nations League.

