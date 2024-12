Italia ecco la strada per il Mondiale, rischio Haaland

Battere la Germania per evitare la Norvegia di Haaland e spianare la strada verso il Mondiale 2026.

Dopo due mancate qualificazioni, l'Italia non può più fallire l'aggancio alla Coppa del Mondo, e da oggi Luciano Spalletti conosce la via per arrivare fino in America.

Tutto dipenderà dall'esito del quarto di finale di Nations League con la Germania: per sapere a quale dei due gironi sorteggiati oggi a Zurigo bisogna aspettare l'esito della doppia sfida di marzo con i tedeschi.

In caso di vittoria la nazionale di Spalletti sarà inserita nel gruppo A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.

In caso di sconfitta gli azzurri finiranno nel gruppo I, quello dove ci sarà la Norvegia di Erling Haaland oltre a Israele, Estonia e Moldavia.

Tutto dunque passa dalla sfida di Nations, una classica del calcio, che ora più che mai assume una importanza cruciale visto anche la mancata partecipazione alla competizione iridata dell'Italia sia a Russia 2018 sia a Qatar 2022.

"Ma non facciamo calcoli, si va sempre per vincere, qualsiasi partita sia. E dobbiamo essere all'altezza", il primo commento di Spalletti. L'Italia quattro volte campione del mondo non può fallire l'obiettivo di essere presente al torneo iridato che, nel 2026, si svolgerà in tre paesi, Usa, Canada e Messico, il primo torneo a 48 squadre, con 16 posti riservati all'Europa. La 'rinascita' del calcio azzurro passa dal doppio confronto di marzo.

"Bisogna essere all'altezza della missione che ci è stata consegnata", ha anche detto Spalletti. 'Le squadre forti si costruiscono attraverso le vittorie - ha aggiunto il tecnico azzurro - dobbiamo consolidare le cose che abbiamo visto durante la Nations League ed avere le forze nelle prossime partite. Dovremo vincere contro la Germania, è lo sport che lo vuole. Anche perché, se vinciamo, saremo sicuramente una squadra più forte, fa parte di un processo di crescita. Il resto sono cono calcoli che non si fanno, dobbiamo vincere e basta, e seguire dei principi corretti".

Una possibile avversaria degli azzurri potrebbe essere la Slovacchia allenata da Francesco Calzona, una vecchia conoscenza di Spalletti: "Lo conosco bene, è un allenatore moderno, sa come costruire una squadra. Così come conosco Lobotka, calciatore fantastico, sa far girare una squadra intera", ha concluso il ct azzurro. Un sorteggio singolare quello che si è svolto oggi a Zurigo con l'incognita delle nazionali impegnate nei quarti di Nations. La marcia di avvicinamento al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti inizierà a marzo 2025, ad eccezione delle nazionali impegnate in Nations. "Mi aspetto partite incredibili" ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aprendo la cerimonia del sorteggio.

Quanto alle altre, la Svizzera è stata inserita nel gruppo B, la perdente del quarto di Nations tra Portogallo e Danimarca nel gruppo C. la perdente di Olanda Spagna nel gruppo G. L'Austria nel gruppo H, il Belgio nel gruppo J, l'Inghilterra nel K. La vincente di Francia-Croazia nel gruppo D. Nel gruppo E la vincente di Spagna-Olanda.

