Champions League: in campo Atalanta-Real 2-3 e Leverkusen-Inter 0-0 LIVE

In campo Atalanta-Real 2-3 DIRETTA Leverkusen-Inter 0-0 DIRETTA

ATALANTA-Real Madrid 2-3 al 65'! Rete di Lookman! Cambio di gioco dalla trequarti di destra di Samardzic per Lookman, il quale stoppa a rientrare sul destro per poi calciare di potenza verso l'angolino basso di sinistra, sorprendendo Courtois sul suo palo.

Atalanta-REAL MADRID 1-3 al 59'! Rete di Bellingham! Lancio lungo dalle retrovie di Vinicius per la corsa di Bellingham: il centrocampista inglese stoppa in area, punta De Roon rientrando sul mancino e calciando poi rasoterra verso la zona sinistra della porta. Carnesecchi sfiora ma non basta.

Atalanta-REAL MADRID 1-2 al 56'! Rete di Vinicius! Rimpallo sfortunato tra Djimsiti e Ederson, con quest'ultimo che manda involontariamente Vinicius in porta: l'attaccante brasiliano conclude ad incrociare con il mancino a tu per tu con Carnesecchi, che non può nulla.

ATALANTA-Real Madrid 1-1 al 47'! Rete su rigore di De Ketelaere! Il numero 17 della Dea calcia benissimo, mettendo la palla sotto l'incrocio di destra: non può nulla Courtois, che si era tuffato dalla parte opposta.

1a sostituzione Real Madrid: esce Kylian Mbappé, entra Rodrygo al 36'. Problema muscolare per il francese

Atalanta-REAL MADRID 0-1 al 10'! Rete di Mbappé! Passaggio dalla trequarti di destra di Brahim Diaz per Mbappé che, al limite dell'area, salta la marcatura di De Roon con un grandissimo stop a seguire: dentro l'area poi il francese conclude forte ad incrociare e Carnesecchi non può nulla.





