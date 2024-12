Champions: l'Atalanta lotta, ma il Real passa a Bergamo

Mpabbé piazza il vantaggio prima di infortunarsi e lasciare il posto a Rdorygo, De Ketelaere la pareggia su rigore al 2' di recupero del primo tempo ma in avvio di ripresa, dopo due occasioni sciupate, l'Atalanta cede al Real Madrid che prende il largo in due minuti grazie a Vincius Jr. e Bellingham. Il tentativo di rimonta basato sul 2-3 al 65' di Lookman non è completato da Retegui che al 94' sbaglia incredibilmente davanti alla porta. I nerazzurri interrompono una serie positiva da 12 vittorie su 14 match nel match clou della sesta giornata di League Phase della Champions che rilancia in classica la squadra di Ancelotti, ora a 9 punti contro gli 11 dei padroni di casa, alla prima sconfitta europea in stagione.



La chiave del primo tempo è l'affanno di Hien a uomo sul primo marcatore della serata, liberato al tiro dopo nemmeno due minuti. Al secondo tentativo al decimo, sempre su filtrante di Brahim Diaz, dopo aver fintato De Roon non perdona però Carnesecchi, peraltro attento a negargli il raddoppio alle soglie del quarto d'ora, quando Lookman servito da De Ketelaere taglia bene calciando però addosso a Tchouameni e sul rilancio di Valverde - due tentativi, da fermo e da corner, infruttuosi al 6' - è ancora il portiere di casa a negare la doppietta. Di qua Lookman, arrivato male sul cross di Ederson al 4', cerca di combinare con De Ketelaere, scelto come partner d'attacco nel 3-4-1-2, mentre è Rüdiger a ergersi a baluardo proprio nelle combinazioni tra i due anticipando e contrastando i tagli da sinistra del belga tra 18' e 20'. Nel duetto con lo stesso De Ketelaere anche Ederson si ritrova un muro blanco davanti, al 22', mentre oltre la mezzora ci riprova invano Lookman convergendo dalla fascia e, ben più pericolosamente, Rüdiger che spedisce fuori di testa il pallone dal fondo di Ceballos da accompagnare solo in porta a 6' dall'intervallo.

Gol sbagliato, gol preso. Tchouameni esce troppo d'impeto su Kolasinac, raggiunto dal suggerimento di Pasalic, e De Ketelaere batte Courtois, spiazzandolo con un potente sinistro vicino all'incrocio. In avvio di ripresa, l'autore dell'1-1 a momenti la piazza di testa anticipando Rüdiger sul pallone dall'out di Ruggeri, che la tocca anche a Lookman per la conclusione da fuori intercettata dal portiere degli spagnoli. Tutto fra 6' e 9'. Tra 12' e 14', invece, la capitolazione dei bergamaschi, traditi da un rimpallo su Ederson che praticamente apre il diagonale mancino a Vini Jr. sulla palla ancora di Diaz e da un De Roon lasciato sul posto da Bellingham, rientrato sul sinistro dall'area sul lancio dalla trequarti difensiva proprio dell'attaccante brasiliano. Ma Lookman non ci sta e fa secco sul primo palo Courtois su apertura tra le linee di Samardzic, entrato per Pasalic, al ventesimo, poco più tardi della parata del medesimo sulla botta dalla distanza dell'accentrato Bellanova.



Al 24' il doppio assistman ospite spreca alzando di sinistro il possibile 4-2 provocato dalla penetrazione lungo il fondo di Vinicius smanacciata a centro area da Carnesecchi che poco dopo la para a terra anche a Rodrygo su palla dentro di Bellingham.

Al 31', contropiede condotto da Samardzic per Retegui, subentrato a De Ketelaere, che la porge centralmente a Kolasinac, giratosi sul sinistro ma chiuso in corner da Tchouameni. Seguono due tentativi di Samardzic su azione e da fermo, entrambi centrali e deboli, intorno all'ottantesimo, mentre Ruggeri alza di destro e Retegui si vede chiudere il palo da Courtois al 41', entrambi serviti da Samardzic. L'ultimo servizio di Lookman è sprecato di prima intenzione dall'oriundo azzurro senza alcun ostacolo fra sé e il 3-3 gettato in Curva Nord, che fa festa lo stesso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA