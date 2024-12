In campo Bologna-Monza 2-0 DIRETTA

Al 35' Raddoppio di Orsolini che scatta in contropiede, entra in velocità in are e supera il portiere in uscita con un pallonetto

Al 32' Bologna in vantaggio sul Monza con un gran tiro da fuori area di Pobega che ha finalizzato al meglio l'assist di Castro

La sfida, diretta da Ferrieri Caputi di Livorno, ha aperto gli ottavi di Coppa Italia.

La vincente affronterà nei quarti la vincente di Atalanta-Cesena.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA