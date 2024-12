Fiorentina: Bove cosciente e lucido. La videochiamata ai compagni: 'Giocate mercoledì'

Edoardo Bove "è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì" in coppa Italia contro l'Empoli a Firenze, "quindi scenderemo in campo subito mercoledì perché c'è voglia di tornare a vivere in fretta, grazie anche all'entusiasmo che Edoardo ci ha trasmesso". Lo ha affermato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, dopo aver fatto visita a Edoardo Bove ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi.



Fiorentina-Empoli di Coppa Italia in programma mercoledì, si giocherà. A confermarlo è il club viola attraverso una nota ufficiale. "Viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il mister e con lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l'Empoli di mercoledì. Il presidente Commisso è in costante contatto con la dirigenza e la famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni, in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore".

Video Per Bove notte tranquilla, ora e' sveglio e lucido

Per Bove notte tranquilla, ulteriori accertamenti per capire cause

"Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri". Così in una nota la Fiorentina in merito alla situazione di Edoardo Bove. Da Careggi i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici".

De Gea: "Bove sta meglio"

Edoardo Bove "sta meglio": lo ha detto David De Gea, portiere della Fiorentina, ai giornalisti in attesa all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale di Careggi dov'è ricoverato lo stesso Bove, colpito da un malore ieri durante la gara di campionato contro l'Inter. De Gea ha lasciato l'ospedale insieme al compagno di squadra Lucas Beltran: entrambi erano arrivati circa mezz'ora prima per fare visita al compagno

Ferrari: 'Il ragazzo sta bene, è lucido e sveglio'

"Siamo molto più contenti e rilassati rispetto a ieri: abbiamo visto il ragazzo stamattina, ci abbiamo parlato insieme, è lucido, sveglio, con la sua voglia di ridere e scherzare". Lo ha affermato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, dopo aver fatto visita a Edoardo Bove ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi. "La situazione ovviamente deve rimanere sotto controllo, è un qualcosa che dovrà andare ancora avanti nelle prossime giornate, però il ragazzo sta bene", ha aggiunto.

Ferrari ha riferito che Bove, "è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì" in Coppa Italia contro l'Empoli a Firenze. "Quindi scenderemo in campo subito mercoledì perché c'è voglia di tornare a vivere in fretta, grazie anche all'entusiasmo che Edoardo ci ha trasmesso", ha detto ancora

