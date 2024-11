Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Vittorie di Sinner e Berrettini, l'Italia in finale oggi contro l'Olanda - Tennis - Ansa.it

Nella prima partita il n.2 azzurro ha battuto Kokkinakis in tre set 6-7, 6-3, 7-5. Nel secondo incontro il n.1 del mondo si è imposto in due set su De Minaur per 6-3, 6-4 (ANSA)