Coppa Davis, oggi la finalissima Italia-Olanda

L'Italia, che sta vivendo il suo anno magico, proverà a conquistare per il secondo anno consecutivo la Davis. Contro gli olandesi, battuti nella scorsa edizione nel girone di qualificazione a Bologna, l'unico certo di scendere in campo sembra essere ovviamente Sinner. Dopo il buon match di oggi, probabile che Volandri voglia affidarsi ancora a Berettini, apparso in un buon momento di forma, per uno dei sue singolari.

Il doppio dovrebbe essere rappresentato da Bolelli e Vavassori.







