In campo Belgio-Italia 0-0 DIRETTA e FOTO

LA VIGILIA



All'Italia basta un punto per andare ai quarti in Nations League, ma Luciano Spalletti, contro il Belgio, non vuole cambi di atteggiamento. Alla vigilia della partita con i Red Devils, il ct azzurro definisce "pericoloso" evitare un'attitudine propositiva. Esorta tutti a prendere sul serio la sfida, malgrado le tante assenze nell'undici di Tedesco: "Il Belgio ha tanti giocatori, sarà sempre una nazionale fortissima come dice la storia". Quindi torna a esaltare il bel gioco come strumento per "divertire e raggiungere risultati" e conferma che vede meglio Barella trequartista e Frattesi mezzala.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA