Europa League: in campo Lazio-Porto, in Conference Apoel-Fiorentina - DIRETTA

Europa League: in campo alle 21 Lazio-Porto DIRETTA

In Conference Apoel-Fiorentina DIRETTA

Non è ancora un match point per strappare la qualificazione, ma la sfida al Porto, per la Lazio, rappresenta l'ennesimo esame per dimostrare di essere sulla strada giusta per continuare a coltivare un sogno chiamato Europa League.

Il match dell'Olimpico contro i portoghesi, infatti, sarà "una partita importante, difficile, bellissima perché giochiamo contro un avversario di livello internazionale e dobbiamo fare una prestazione di alto livello", ammette Marco Baroni, tecnico biancoceleste nella conferenza stampa della vigilia, ma soprattutto l'occasione per salire ancora di livello "consapevoli che abbiamo bisogno di queste gare perché ti fanno crescere".

Quello che vive la squadra biancoceleste è un periodo d'oro e, proprio per questo, il tecnico laziale è pronto a "sfruttare l'occasione per alimentare questo entusiasmo" perché "l'ambizione va curata sempre, ogni giorno", prosegue Baroni, certo che quella contro il Porto, al di là del risultato, sarà l'ennesima occasione per testare le ambizioni della propria squadra, ormai consapevole dei propri mezzi e pronta a giocarsi la partita contro qualunque avversario.

Prima a punteggio pieno, insieme ad Anderlecht e Tottenham, la Lazio non vuole più nascondersi perché "l'obiettivo che ci poniamo è arrivare più lontano possibile sia in Italia sia in Europa", rilancia Nuno Tavares, rivelazione biancoceleste di questo inizio di stagione che, dopo la squalifica in campionato, ritroverà il suo posto sulla fascia sinistra.

La Fiorentina vuole continuare a correre anche in Conference League. Dopo aver conquistato domenica sul campo del Torino la settima vittoria di fila fra campionato e coppa, la squadra viola è attesa stasera dall'impegno a Cipro contro l'Apoel. L'obiettivo è conquistare il terzo successo nel torneo (che sarebbe l'ottavo in totale), restare a punteggio pieno e provare a mettere sotto chiave già la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. "Giocare in coppa non è un peso - ha dichiarato Raffaele Palladino - anzi, motiva e permette di coinvolgere tutti i giocatori. In campo ho visto degli 'animali' per la voglia con cui si allenavano. E' un bel momento, siamo felici, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo continuare a lavorare così, mantenendo fame ed entusiasmo, perché le insidie sono sempre dietro l'angolo".

