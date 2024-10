È morta la sciatrice azzurra Matilde Lorenzi. Il cordoglio di Mattarella

È morta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro che era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige. A dare la notizia un post del ministero della Difesa.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Antonio Portolano, il seguente messaggio: "Ho appreso con sincera commozione la notizia della morte di Matilde Lorenzi, Caporale presso il Reparto Attività Sportive del Centro Addestramento Alpino. In questa tristissima circostanza, la prego far pervenire ai familiari le espressioni del mio più grande cordoglio e di partecipare la mia vicinanza all'Esercito Italiano". Lo si legge sul sito del Quirinale.

La Difesa e il ministro Guido Crosetto in un post pubblicato sui social "esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento".

"Esprimo a nome di tutta la famiglia dell'Esercito e mio personale i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del Caporale VFP4 Matilde Lorenzi, che ha perso la vita nel tragico incidente di ieri durante un allenamento di slalom gigante in Val Senales (BZ). Tutto l'Esercito si stringe idealmente ai cari di Matilde e partecipa con commossa solidarietà al dolore in questa drammatica circostanza." Così il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello.

"Una preghiera". Sofia Goggia si unisce al dolore per la tragica scomparsa di Matilde Lorenzi: l'olimpionica ha affidato al post su Instagram il suo breve messaggio co la foto della promessa dello sci rimasta vittima di una caduta in allenamento.

