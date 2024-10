Europa League: in campo Lazio-Nizza 2-1 DIRETTA

Al 41' Lazio-NIZZA 2-1! Gol di Boga! Bellissimo gol dei francesi, Boga riceve e combina perfettamente al limite dell'area con Moukoko. L'uno - due mette l'ex Sassuolo davanti a Mandas e il suo diagonale di prima batte Mandas!

Al 35' LAZIO-Nizza 2-0! Rete di Castellanos! Raddoppio dei biancocelesti con il tocco sotto delizioso di Castellanos a tu per tu con Bulka! Buco difensivo del Nizza con Ndayishimiye che non riesce a intecettare il filtrante per il Taty

Al 20' LAZIO-Nizza 1-0! Rete di Pedro! Dopo il salvataggio sulla linea di Clauss sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pedro, lo spagnolo raccoglie la respinta e scarica un bolide potente e preciso sotto alla traversa! Gran gol e Lazio avanti all'Olimpico!

