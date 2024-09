Morta la 18enne ciclista svizzera Muriel Furrer

È morta Muriel Furrer, la 18enne svizzera caduta ieri durante la prova juniores dei mondiali di ciclismo a Zurigo. Lo annuncia l'Uci, la federcicismo mondiale.

"È con grande tristezza che l'Unione Ciclistica Internazionale (Uci) e il comitato organizzatore dei campionati del mondo di Zurigo hanno appreso oggi la tragica notizia della morte della giovane ciclista svizzera Muriel Furrer", ha dichiarato l'organismo in un comunicato stampa. "Con la scomparsa di Muriel Furrer, la comunità ciclistica internazionale perde una ciclista con un brillante futuro davanti a sé - prosegue la nota dell'Uci - La 18enne è caduta pesantemente ieri, giovedì 26 settembre, durante la gara su strada delle Donne Junior e ha riportato un grave trauma cranico prima di essere trasportata in ospedale in elicottero in condizioni molto critiche. Muriel Furrer è purtroppo deceduta oggi all'Ospedale Universitario di Zurigo". "L'UCI e il Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo UCI 2024 su strada e paraciclismo porgono le loro sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e alla Federazione Swiss Cycling di Muriel Furrer. La famiglia di Muriel Furrer chiede che venga rispettata la sua privacy in questo momento così doloroso".



L'incidente di ieri

La svizzera Muriel Furrer, che stava prendendo parte alla gara Juniors femminile dei Mondiali di ciclismo, è ricoverata in "condizioni molto critiche" dopo una rovinosa caduta i cui è stata protagonista durante la prova. Lo fa sapere l'Uci con un comunicato in cui precisa che "la situazione viene monitorata costantemente" dall'Uci stessa e dal comitato organizzatore di Zurigo 2024. La ragazza, caduta per "ragioni ancora da stabilire", è stata soccorsa, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi, al punto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto in ospedale. Nel comunicato l'Uci riferisce che Furrer ha riportato "un serio infortunio alla testa", e da ciò la gravità delle sue condizioni. "Al momento non ci sono fatti accertati su come sia avvenuto l'incidente - è scritto ancora nel comunicato dell'Uci -. Sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti. Per questo motivo non sarà possibile fornire ulteriori informazioni fino a nuovo avviso".

