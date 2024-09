La stampa estera celebra il fenomeno Sinner

La stampa di tutto il mondo celebra la vittoria di Jannick Sinner agli US Open e in tanti prevedono un futuro radioso per il tennista italiano, n.1 del ranking Atp. La vittoria dell'altoatesino trova spazio non solo sui media italiani. Dal francese L'Equipe al New York Post, dalla stampa spagnola a quelle inglese e tedesca il successo dell'altoatesino viene raccontato con attenzione.

"Implacabile" è il titolo dell'Equipe, che sottolinea: "Arrivato a New York dopo il caso doping, ha conquistato il secondo titolo dello Slam e fatto doppietta Australian Open-Us Open. Il numero 1 del mondo si afferma come miglior giocatore del mondo sul veloce". Il quotidiano francese, nell'edizione online propone un affascinante paragone: "Sinner è un Djokovic 2-0".

In Germania Kicker sottolinea il modo in cui Sinner ha dominato la finale contro Fritz, ponendo l'accento sul rovescio, a cui è dedicato un approfondimento mentre la Bild sottolinea come il trionfo di Sinner sia arrivato dopo il caso doping dal quale il numero 1 del mondo è stato prosciolto e che ha suscitato non poche polemiche.

"Sinner strapazza il sogno americano" titola il Guardian, che sottolinea come Jannik sia il primo italiano a imporsi a Flushing Meadows, peraltro "in casa" del suo avversario, lo statunitense Taylor Fritz, mentre il Times evidenzia come l'altoatesino abbia zittito tutte le voci dopo il caso doping.

Anche la stampa spagnola celebra il successo dell'azzurro, diretto rivale di Carlos Alcaraz per il primato nel ranking Atp.

Marca evidenzia che "Sinner eguaglia il doblete di Alcaraz negli Slam", El Pais ricorda che il numero 1 del mondo ha conquistato il sesto titolo dell'anno, pareggiando i conti con Alcaraz: due Slam stagionali a testa.

