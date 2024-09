Us Open: Sinner sfida Medvedev ai quarti

E' previsto alle 2:15 di stanotte il matchi che vede Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, la sfida clou dei quarti degli Us Open. Una finale anticipata, una rivincita di una lunga serie di incontri che sono quasi divenuti un classico del circuito Atp.

Chi vince questo incontro affronterà il britannico Jack Draper, che si è qualificato per le semifinali battendo l'australiano Alex De Minaur per 6-3, 7-5, 6-2. Il 22enne è alla sua prima semifinale in uno Slam

Finora Jannik e Daniil si sono affrontati 12 volte in carriera: lo score conta sette vittorie del russo di cui le prime sei di fila e l'ultima ai quarti di Wimbledon 2024. L'azzurro, invece, ha invertito la tendenza lo scorso anno, quando è esploso ed ha iniziato la rincorsa alla vetta della classifica Atp. La vittoria più significativa per il tennista di Sesto Pusteria resta certamente quella in rimonta nella finale degli Open d'Australia di inizio anno. E' stata la consacrazione dell'azzurro ed una tappa fondamentale di una rivalità sportiva iniziata già anni prima quando agli Atp Finals 2021 di Torino il tennista di Mosca sbadigliò volutamente in faccia al giovane azzurro dopo averlo battuto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA