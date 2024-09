Luna Rossa batte Orient Express e vola alle semifinali

Cinque punti con 5 vittorie e nessuna sconfitta nei match race finora disputati nei Round Robin nelle acque di Barcellona, l'ultimo con un distacco di lunghezza sui francesi di Orient Express, lasciati indietro al traguardo di un minuto e 2 secondi.

Un punto d'oro che per il team di Luna Rossa consolida la prima posizione in classifica e vale la certezza matematica di partecipare alle semifinali della Louis Vuitton Cup.

"I francesi sono stati molto veloci in partenza nonostante la penalità. Per fortuna siamo riusciti a prendere il controllo ed è stata una bella vittoria", ha celebrato Francesco Bruni, timoniere in coppia con Jimmy Spithill.

Alla ripresa delle regate eliminatorie della 37/ma America's Cup, dopo la sosta obbligata ieri dei challanger, per il forte temporale, Luna Rossa sfrutta al meglio il vento che tira sui 10 nodi. E sembra a tratti più veloce del fulmine schivato l'altro giorno nel duello vinto contro i Defenders di New Zealand, che tuttavia non conta per la classifica. L'AC75 Prada Pirelli approfitta dell'errore dei francesi finiti oltre i confini del campo di regata nella pre-partenza, che vale una penalità.

E gira il primo cancello con un vantaggio minimo di 10". Marca gli avversati nel primo lato di poppa, riuscendo ad allungare la distanza su Orient Express fino a 27". Un distacco non affatto assicurato, per il vento incostante e il rischio di cadere dai foil. Per fortuna sono i francesi ad avere problemi a volare, mentre la superiorità del team di Max Sirena è evidente in ognuno dei sei lati della competizione, soprattutto in quelli di poppa dove allunga lo scarto, fino all'1'e 02" finali. Ora per Luna Rossa l'obiettivo è mantenere il primo posto nella classifica dei Round Robin - che comanda con 5 vittorie e 0 sconfitte, seguita da Ineos Britannia (3-2), American Magic (3-3), Alinghi (2-4) e Orient Express (1-5) . Un primato che da' diritto a scegliere l'avversario alle semifinali, alle quali sono ammessi solo i primi 4 team. Domani riposo in vista delle ultime due giornate del girone, in cui il team Prada Pirelli regaterà con American Magic (sabato nel primo match race della giornata) e poi con Alihghi (domenica nel secondo).



