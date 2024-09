Brutto incidente per Francesco Bagnaia a cinque giri dalla fine nel Gp di Aragona, in Spagna. Il pilota della Ducati stava superando Alex Marquez per le terza posizione quando le due moto si sono toccate. L'italiano è finito anche sotto la moto del rivale, strusciando fuori pista con il peso addosso, ma è fortunatamente uscito illeso dall'incidente.

Marc Marquez arriva primo e si aggiudica il Gran Premio di Aragona

