Us Open: Musetti batte Kecmanovic, Berrettini va ko con Fritz

Lorenzo Musetti batte Miomir Kecmanovic e si qualifica al terzo turno degli Us Open. Il bronzo olimpico, numero 18 del ranking Atp, si è imposto per 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5 sul serbo (n.54) in una vera e propria maratona di tennis durata poco meno di quattro ore: l'italiano ha anche annullato due match point all'avversario nel decimo game del quinto set. Nel prossimo turno il tennista di Carrara affronterà lo statunitense Brandon Nakashima, (n.50) che nei match precedenti ha eliminato Holger Rune al primo turno e Arthur Cazaux al secondo.

Matteo Berrettini viene battuto da Taylor Fritz ed esce al secondo turno degli US Open. L'italiano, numero 44 della classifica Atp, cede per 6-3, 7-6, 6-1 allo statunitense (n.12) in poco più di due ore di gioco. Deluso l'azzurro al termine del match: "Adesso sto bene, ma è stato un peccato non esser riuscito ad allenarmi e a giocare qualche torneo prima di arrivare qui. Ho avuto una flebite ad una vena del polpaccio: mancava nella lista! Non sapevo neanche cosa fosse, mi si è indurito e pensavo fosse il muscolo. Ora sta migliorando, non mi ha disturbato più di tanto nel torneo ma ha disturbato nella preparazione al torneo. Avrei voluto allenarmi di più e giocare di più ma non è stato possibile. Sono orgoglioso di essere riuscito a giocare e ad andare oltre i dolori e il fastidio. Vista la mia storia c'è sempre la paura di poter peggiorare le cose, invece è stata una prova mentale importante. Ovviamente non ho perso per questo motivo, ma allenarsi poco in vista di uno Slam non è mai la cosa ideale. Sono iscritto in tutti i tornei in Cina e a Tokyo. Ho tanta voglia di giocare. Se dovessi essere convocato per la Davis sarei contentissimo di rappresentare l'Italia, altrimenti andrò subito in Cina".

Oggi in campo Sinner, Arnaldi, Bellucci e Cobolli tra gli uomini, Errani, Paolini e Cocciaretto tra le donne, Vavassori-Bonelli nel doppio maschile, Errani-Paolini nel doppio femminile.

