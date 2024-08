Us Open, avanzano Sinner, Paolini e Errani. Oggi in campo Musetti e Berrettini

Gioie e dolori per i tennisti italiani a Flushing Meadows.

Avanzano, se pur con qualche difficoltà, le prime due teste di serie azzurre, Jannik Sinner, numero uno Atp, e Jasmine Paolini, numero 5 Wta, battendo rispettivamente l'americano McDonald in quattro set e la canadese Andreescu in tre (6-7, 6-2, 6-4).

Al secondo turno Jannik Sinner incontrerà un altro americano Alex Michelsen, classe 2004 e numero 49 del mondo, mentre ad attendere Paolini c'è la ceca Karolina Pliskova, ex numero 1 del mondo e finalista a New York nel 2016.

Tra gli uomini vincono anche Flavio Cobolli, n. 31 del mondo, che ha battuto in quattro set l'australiano James Duckworth (6-1, 4-6, 6-4, 6-4), Mattia Bellucci che si è imposto in tre set (6-4, 7-6, 6-3) sul veterano svizzero Stan Wawrinka - vincitore del torneo nel 2016 - e Mattia Arnaldi che ha sconfitto in tre set (6-3, 6-2, 6-1) l'americano Zachary Svajda. Al prossimo turno affronteranno rispettivamente Zizou Bergs, Christopher O'Connell e Roman Safiullin.

Per le donne, invece, avanzano al secondo turno Elisabetta Cocciaretto, che ha battuto in due set l'ucraina Kateryna Baindl (6-3, 6-0) e incontrerà la russa Anastasia Pavlyuchenkova, e Sara Errani, che, dopo 9 anni, è tornata a vincere una partita a Flushing Meadows, battendo in tre set ( 3-6 6-0 6-4 ) la spagnola Carolina Bucsa. Ad attenderla per un posto nel terzo turno c'è l'americana Dolehide, testa di serie n. 49.

Perdono invece Lorenzo Sonego, battuto in cinque set da Tommy Paul (n. 14), Fabio Fognini, sconfitto nettamente dal ceco Machac in tre set, e Luciano Darderi, battuto in quattro set dall'argentino Baez, testa di serie n. 21.

Oggi, invece, scenderanno in campo per conquistare un posto nel terzo turno Lucia Bronzetti - che affronterà la bielorussa n.2 del mondo Aryna Sabalenka -, Lorenzo Musetti, che giocherà contro il serbo Kecmanovic, e Matteo Berrettini, che incrocerà la testa di serie n. 12 Taylor Fritz.

