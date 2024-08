Lazio: vecchia guardia addio, con Baroni un nuovo ciclo

La Lazio manda in archivio un pezzo della sua storia: dopo Milinkovic-Savic c'è stato l'addio al super goleador Immobile, al genio alterno di Luis Alberto, alle qualita' offensive di Felipe Anderson.

La mancata conferma di Kamada e' stato l'ultimo strappo nei rapporti con Tudor, che aveva sostituito un Sarri sempre piu' scettico sul mercato deciso da Lotito.

A dirigere la Lazio e' stato chiamato Marco Baroni, ottimo stratega per le squadre che si devono salvare, e che ora ha la chance di salire di categoria. Ma le perplessità di mercato, che rendono sempre più scettici e adirati i tifosi, permangono.

In attacco sara' promosso titolare Castellanos, che ha segnato un gol spettacolare in amichevole col Southampton, ma avra' spazio il giovane piu' interessante arrivato dal Verona, NOSLIN. Piu' consistente sembra l'apporto pero' che potra' apportare il senegalese DIA, in arrivo dalla Salernitana. Un ruolo centrale avra' anche Guendouzi, riscattato dal Marsiglia e, soprattutto, Zaccagni, promosso capitano provocando i malumori di Cataldi, che sara' ceduto.

Lo staff laziale ha molta fiducia nell'esterno francese Tchouana (10 mln alla Salernitana) e nel trequartista nigeriano Dele-Bashiru. A centrocampo accanto a Rovella giostrera' l'ex viola Castrovilli, che deve ritrovare i ritmi di gioco dopo un grande infortunio. E' sfumata la trattativa con GRENWOOD mentre non si e' trovata la quadra con JAMES RODRUGUEZ, che poteva essere il fiore all'occhiello della Lazio, ma che non rientrava nei parametri di spesa decisi dalla societa'. Ora la Lazio sembra orientata sul giovane e promettente CASADEI, in unscita dal Chelsea. Come esterno di difesa e' arrivato il portoghese Nuno TAVARES. Ora Lotito, prima di procedere ad altri eventuali inserimenti, vuole sfoltire la rosa dai molti esuberi.

Mancano un centrocampista e una punta esterna: tra i nomi che circolano ci sono quelli di FOLORUNSHO, CASADEI e LAURIENTE'. Baroni nel frattempo sta facendo un buon lavoro e i responsi delle amichevoli sono soddisfacenti. Il giudizio dei tifosi resta pero' per il momento negativo.

Formazione attuale (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, TAVARES, Rovella, CASTROVILLI, TCHOUANA, Guendouzi, Zaccagni, NOSLIN. All.: BARONI.



