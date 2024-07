Calciomercato: l'Inter cerca un difensore, la Roma insiste per En-Nesyri

Beffata dalla Juventus che le ha soffiato CABAL, l'Inter cerca un difensore per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Così ora la dirigenza nerazzurra sta valutando la candidatura di un giovanissimo, il 2006 LEONI, che ha già avuto modo di farsi notare in Serie B nella Sampdoria e che viene ritenuto già pronto per far parte di una prima squadra di notevole spessore come quella dei campioni d'Italia. La Juventus, invece, ora deve pensare alle uscite. RUGANI potrebbe finire al Bologna, ma i rapporti niente affatto buoni tra le due società non facilitano la trattativa, nonostante il via libera del difensore. Per SOULE' c'è sempre il deciso interessamento della Roma, ma il ds bianconero Giuntoli continua a preferire una cessione in Inghilterra, perché ritiene di poter ottenere da un club di Premier (Leicester e West Ham sono interessate all'argentino ex Frosinone) più dei 25 milioni offerti dal ds di Trigoria Ghisolfi, che cerca sempre anche un attaccante e punta su EN-NESYRI nonostante il pressing sul marocchino da parte del Fenerbahce.

Tornando alla Juve, non ha accantonato l'idea di prendere KOOPMEINERS, perché convinta che alla fine l'Atalanta possa cederlo, soprattutto se riuscirà a prendere O'REILLY del Celtic e BRESCIANINI del Frosinone, due obiettivi della Dea. Giuntoli dovrà anche risolvere il rebus dei portieri, visto che SZCZESNY non andrà più in Arabia Saudita all'Al Nassr e quindi bisogna trovargli un'altra sistemazione. Il Monza lo prenderebbe subito, ma non può pagargli l'ingaggio da 6 milioni che il polacco prende alla Juve. A RABIOT è stato dato il definitivo addio, e ora per il centrocampista francese, che è svincolato, si parla di offerte da Milan e Real Madrid. Lui però vorrebbe andare in Premier.

Il Milan, nonostante abbia preso MORATA, continua a spingere per FULLKRUG, soprattutto adesso che GUIRASSY ha superato le visite mediche con il Borussia Dortmund, ora disposto a cedere l'attaccante della nazionale tedesca, che ha già dato l'assenso al trasferimento. Peer concretizzarlo il Borussia chiede 15 milioni. C'è invece qualche problema per prendere FOFANA dal Monaco, e allora è spuntata l'idea RIOS, colombiano del Palmeiras protagonista di un'ottima Coppa America. Serve anche un rinforzo per la difesa, e il candidato principale è In mezzo il prescelto è PAVLOVIC del Salisburgo. Ma c'è un inserimento anche per HERMOSO, un parametro zero che ancora non ha firmato con qualcuno. Piace al Napoli, dove però può arrivare solo se parte qualcuno. E a proposito del club del presidente De Laurentiis, prende corpo l'ipotesi che OSIMHEN possa andare al Paris SG, mossa che comporterebbe di conseguenza l'arrivo di LUKAKU alla corte di Conte. Il Napoli, se incasserà sui 100 milioni per il suo bomber nigeriano è disposto a darne 25 al Chelsea per l'acquisto definitivo del belga reduce dal prestito alla Roma. La Lazio ha in mano CASTROVILLI, lavora sotto traccia per SAMARDZIC, per il quale c'è stato un inserimento del Milan, e con il Feyenoord ipotizza uno scambio STENGS-ISAKSEN. Continua a piacere anche JOBE BELLINGHAM, classe 2005 del Sunderland e fratello di Jude. Il Como non si ferma più, e dopo REINA e ALBERTO MORENO sta per annunciare gli arrivi di VARANE e FARAONI.



