Djokovic ancora battuto, Wimbledon resta di Alcaraz

Carlos Alcaraz ha bissato il successo dello scorso anno al torneo di Wimbledon battendo in finale Novak Djokovic, come nel 2023. Risultato in favore dello spagnolo: 6-2, 6-2, 7-6 (7-4).



A 21 anni, Alcaraz ha vinto già quattro Slam: gli US Open 2022, Wimbledon 2023-2024 e Roland-Garros 2024. Lo spagnolo avrebbe potuto chiudere ancora prima la finale di oggi se avesse trasformato, con il servizio a disposizione, uno dei tre match point consecutivi avuti sul 5-4 del terzo set. Con due titoli a Wimbledon prima dei 22 anni, Alcaraz eguaglia Bjorn Borg e rimane dietro solo a Boris Becker, il quale ha vinto i suoi tre Wimbledon tutti prima di compiere 22 anni.

