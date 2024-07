Atletica: Mahuchikh salta 2,10, nuovo record mondiale alto

L'Olimpiade di Parigi si avvicina, e sale quindi lo stato di forma di tanti che vogliono essere protagonisti ai Giochi. Una dimostrazione è venuta dall'atletica, e dal meeting di Diamond League nella città che, fra meno di tre settimane, ospiterà proprio l'evento sportivo più atteso. Nel giro di poco più di un'ora, prima l'ucraina Yaroslava Mahuchikh ha migliorato, con la misura di 2.10, il primato del mondo dell'alto donne, uno dei più longevi di questo sport visto che resisteva dal 1987 quando ai Mondiali di Roma Stefka Kostadinova saltò 2.09. Poi la regina dei 1500, la keniana Faith Kipyegon ha battuto se stessa di sette centesimi, correndo in 3'49"04 e migliorando quindi di sette centesimi il record che, dall'anno scorso, già le apparteneva. Lo aveva ottenuto l'anno scorso al Golden Gala di Firenze, quando fece gara a sé, qui invece qualcuna riesce a reggere il suo ritmo infernale, ovvero l'australiana Jessica Hull, al traguardo in 3'50"83, primato d'Oceania, quinta donna di sempre.



Dallo Stade Charlety, nel sud di Parigi, arriva una buona notizia anche per l'Italia, visto che Larissa Iapichino ha vinto con 6,82 la gara del lungo donne, davanti alla bulgara Plamena Mitkova (6,78) e alla statunitense Quanesha Burks (6,73).

Filippo Tortu è quarto nei 200 (20"53), Zaynab Dosso sesta nei 100 (11"36), Lorenzo Simonelli rimane fuori dalla finale dei 110 hs.

Ma è chiaro che a fare notizia è soprattutto l'impresa della Mahuchikh che così, a soli 22 anni, diventa la regina della specialità, aggiunge il primato del mondo a un palmares già spaziale (l'oro iridato di Budapest, altri due argenti sempre iridati, il bronzo di Tokyo) e si lancia verso l'obiettivo olimpico dopo aver già trionfato agli Europei di Roma.



"Mi sento benissimo perché è stato un salto incredibile e sono riuscito a farlo al primo tentativo. Finalmente ho fatto entrare il nome dell'Ucraina nella storia dell'atletica", dice raggiante dopo aver migliorato il 37enne record della Kostadinova. Entrata in gara a 1.92, l'ucraina è arrivata fino a quota 2,03 facendo tre errori nel corso della propria gara me. Altro tentativo mancato a 2,07, un attimo di nervosismo è stato poi rapidamente seguito da un tentativo riuscito di migliorare il proprio record personale di un centimetro. A quel punto, tra l'entusiasmo del pubblico, l'asticella è stata alzata a 2,10 e Mahuchikh l'ha superata al primo colpo, tra gli applausi del pubblico che ha gremito gli spalti del Charlety, correndo poi ad abbracciare i membri del suo staff. "È stato davvero incredibile - ha poi commentato la nuova primatista del mondo -, ancora di più perché al secondo tentativo ho saltato solo 2,07, ed era già il mio record personale. Il mio allenatore mi ha detto che forse avrei dovuto fermarmi per via dell'avvicinarsi dell'Olimpiade, ovviamente l'evento è più importante, ma dentro di me sentivo che potevo farcela e, ad essere sincera, volevo tentare il record del mondo. E l'ho fatto al mio primo tentativo".



Così la specialista ucraina, che nel febbraio del 2022 fu costretta a fuggire da Dnipro a causa dei bombardamenti dei russi, porterà con ancor più convinzione il proprio messaggio ai Giochi, perché "ora che sono in buona salute, e pronta a 'combattere': non vedo l'ora che arrivino le Olimpiadi. Sono sicura che sarà una grande competizione e un'atmosfera ancora migliore, ma so che sarà dura e molto competitiva. Per un evento importante come le Olimpiadi devi davvero essere forte mentalmente ma è anche una 'celebrazione' dello sport e uno dovrebbe assolutamente godersela". Proprio come spera di fare lei, in nome e per conto dell'Ucraina e della sua gente, sempre in pedana con lei, "e sempre nel mio cuore".

