F1: Russell vince il Gp d'Austria, terzo Sainz

George Russell su Mercedes ha vinto il Gp d'Austria, undicesima prova del mondiale di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto l'australiano Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Carlos Sainz con la Ferrari. Quarto Lewis Hamilton della Mercedes e quinto al traguardo Max Verstappen, protagonista di un duello per il primo posto con Lando Norris (McLaren) che li ha portati al contatto, costringendo l'olandese a cambiare una gomma e il britannico al ritiro.

A punti, al termine di una gara più che movimentata al Red Bull Ring, sono andati anche Nico Hulkenberg, sesto con la Haas, Sergio Perez, solo settima sulla Red Bull, poi Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (RB) e Pierre Gasly (Alpine). Ha chiuso undicesimo, invece, Charles Leclerc, che si è stato costretto a fermarsi subito dopo il via per cambiare l'ala anteriore, danneggiata in un contatto con Piastri, ed ha dovuto fare una gara all'inseguimento.

Lando Norris all'attacco di Max Verstappen per il contatto tra i due nel finale, che ha obbligato al ritiro il britannico e relegato al quinto posto l'olandese. "Io mi sono comportato bene, ho fatto una bella gara, lui no - ha esordito Norris ai microfoni di Sky Sport -. Siamo amici ma se non ammetterà di aver sbagliato oggi perderà molta della mia stima. E' stato stupido da parte sua fare quelle manovre per impedirmi il sorpasso, tutto in modo irregolare. Sono molto arrabbiato", ha aggiunto Norris.

Sainz: 'Contento del podio ma ci manca ancora qualcosa'

"Sono contento del podio di oggi, prendere 15 punti è un bel risultato per noi, in una gara davvero movimentata". Lo ha detto Carlos Sainz nelle prima interviste dopo il Gp d'Austria di Formula 1. "Noi ancora non abbiamo quello che serve per lottare per il podio e oggi abbiamo approfittato del fatto che c'è stata un po' di azione davanti a noi - ha proseguito il pilota della Ferrari, che guardando al prossimo Gp, tra una settimana a Silverstone, ha aggiunto -. Ora continueremo a lavorare per tornare a stare davanti e in lotta per la vittoria".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA