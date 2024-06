Il Napoli insiste per Lukaku, Juve stringe per K.Thuram

Alla ricerca di un attaccante, al punto da dar vita a una girandola di nomi, il Milan ha individuato un nuovo obiettivo in MIKAUTADZE, 23enne goleador georgiano che si sta mettendo in evidenza agli Europei.

Bisogna però capire la situazione contrattuale del giocatore, che in questa stagione ha giocato in prestito nel Metz dall'Ajax e se è vero che il club francese ha un diritto di prelazione per l'acquisto a titolo definitivo, a luglio per 15 milioni.

Un rebus che presto dovrebbe essere risolto, nel frattempo la dirigenza rossonera, attualmente lontana da ZIRKZEE, tiene d'occhio la situazione di LUKAKU, che sarebbe l'obiettivo primario ma anche maggiormente orientato a scegliere il Napoli. Conte vuole il belga, ma rimane il problema, almeno per ora, che nessuno si è fatto avanti con De Laurentiis (che insiste con il Torino per BUONGIORNO) per OSIMHEN e questo blocca ogni trattativa per un attaccante.

La Juve sta stringendo per KHEPHREN THURAM, il quale ha già detto sì al ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli, che ora sta trattando con il Nizza. Fra richiesta dei francesi (25 milioni) e offerta della Juve (15 più bonus) balla ancora qualche milione, ma i bianconeri, forti della volontà del giocatore, contano di chiudere al più presto l'affare. Intanto RABIOT fa gola alle milanesi, perché dalla prossima settimana il francese sarà ufficialmente svincolato. L'Inter lo corteggia da tempo, ma ora ci sarebbero state avances anche dal Milan. Capitolo CALAFIORI: il Bologna ha ribadito che non vuole cederlo, intanto, per il difensore, arriva dalla Spagna la suggestione Real Madrid.

Mollata la pista GREENWOOD, ora la Lazio rischia di non chiudere per SAMARDZIC, per problemi di costi che il presidente Lotito giudica troppo elevati. Infatti l'Udinese non vuole contropartite ma solo soldi, ovvero 25 milioni tra parte fissa e bonus. Così ora i biancocelesti, ai quali il Venezia ha chiesto CANCELLIERI, ora puntano CAMBIAGHI, classe 2000 di proprietà dell'Atalanta e nell'ultima stagione in prestito all'Empoli. Già lo scorso gennaio la Lazio avevano chiesto informazioni su di lui, ora con 15 milioni l'affare si può fare.

Il Genoa ha individuato nell'ex romanista PAU LOPEZ il portiere ideale per sostituire MARTINEZ, passato all'Inter, ma per lo spagnolo c'è la concorrenza del Como. Per ILIC del Torino si è invece mosso lo Zenit di San Pietroburgo, e se davvero metterà sul piatto 25 milioni Cairo cederà il suo 'regista'. Per l'attacco della Roma ora spunta il nome di EN-NESYRI: i contatti con l'entourage dell'attaccante marocchino sono avviati, ora la palla passa al Siviglia, che deve decidere se cederlo. Per il centrocampo, grazie alla sinergia che si creerà con l'Everton, possibile l'arrivo del belga ONANA, ora ai Toffees. GABRIEL SARA del Norwich è un altro nome che gira a Trigoria, così come quello di LE FEE del Rennes, 'pupillo' dl ds dei giallorossi Ghisolfi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA