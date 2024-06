Roland Garros, Paolini-Andreeva 6-3, 2-1 in palio la finale DIRETTA

In campo Jasmine Paolini-Mirra Andreeva 1-0 (6-3 / 2-1) DIRETTA

Paolini strappa il servizio ad Andreeva che aveva annullato due palle break all'azzurra

Si gioca il secondo set con Andreeva che mantiene il servizio. Turno di battuta a favore di Paolini

Paolini vince il primo set 6-3, grazie al break ottenuto al quarto gioco. Poi ha respinto i tentativi della russa che ha visto vanificate tre balle break al quinto e due al settimo gioco

In palio la finale del Roland Garros contro la n.1 al mondo Iga Swiatek che ha eliminato in due set (6-2, 6-4) Coco Gauff.

Una sfida che ha il precedente qualche settimana fa a Madrid con l'azzurra eliminata dalla 17enne russa 7-6, 6-4.

Roland Garros

Il suo sorriso ha conquistato il pubblico parigino. Come le sue giocate e la sua grinta. E' un Roland Garros da sogno quello che sta vivendo Jasmine Paolini che dopo aver raggiunto per la prima volta i quarti di uno Slam si supera e battendo Elena Rybakina (numero 4 al mondo, campionessa di Wimbledon 2022) approda anche in semifinale. Ma non basta perchè, poche ore dopo, in coppia con Sara Errani, entra in semifinale anche nel torneo di doppio, grazie alla vittoria sulla statunitense Emma Navarro e sulla russa Diana Shnaider. E con Paolini, sorride anche l'Italia, che con Jannik Sinner, Simone Bolelli e Andrea Vavassor in finale è presente nelle fasi finali in tutte le categoria del tabellone di un torneo major, evento più unico che raro.

E' un 2024 ricco di prime volte per la 28enne toscana che da lunedì, comunque vada, sarà nella top ten mondiale. Ora in semifinale Paolini dovrà vedersela con la 'baby prodigio' russa Mirra Andreeva, 17enne di Krasnojarsk, n.38 WTA che nei quarti ha battuto la n.2 dal mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Come per la Paolini, anche per la giovanissima Andreeva si tratta della prima semifinale in uno Slam.

