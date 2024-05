Jannik Sinner contro Pavel Kotov nel terzo turno del Roland Garros LA DIRETTA



L'infortunio all'anca sembra davvero un lontano ricordo. Jannik Sinner nella sua seconda partita al Roland Garros ha convinto per tenuta fisica e gioco. L'italiano mercoledì ha battuto in tre set Richard Gasquet, ex promessa mai sbocciata del tennis transalpino e beniamino del pubblico del "Philippe Chatrier". Ora nel terzo turno l'altoatesino sfida il russo Pavel Kotov.



