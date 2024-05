Per la Juventus 'Koop' o Douglas Luiz, e sfida Roma per Zhegrova

MOURINHO verso il Besiktas, TUDOR che potrebbe lasciare la Lazio e a quel punto Lotito andrebbe su PALLADINO, BARONI che si separa dal Verona (dove potrebbe andare Pippo INZAGHI) e per lui ci sarebbe già l'offerta del Monza, mentre la prossima settimana dovrebbe esserci l'annuncio di CONTE al Napoli: si attenderà il rientro del presidente De Laurentiis dalla vacanza a Formentera.

Sono sempre gli allenatori, nonostante la notizia del prolungamento di LAUTARO MARTINEZ con l'Inter, i protagonisti di questa fase del mercato, in cui continua ad essere in prima fila anche SARRI: al tecnico toscano è arrivata la proposta del Panathinaikos, che gli ha offerto un triennale da 4,5 milioni all'anno.

Per THIAGO MOTTA alla Juventus bisogna ancora attendere, mentre per il Cagliari si è aperta una pista straniera, che porta a LUCESCU junior. Per il Sassuolo, che è appena retrocesso, la candidatura forte è quella di GROSSO, mentre per il Torino la sfida è tra ITALIANO e VANOLI.

Discorso Conte a parte, il Napoli è molto attivo anche sul fronte dei giocatori, e De Laurentiis ha approfittato di un incontro casuale, sempre a Formentera, con Gino Pozzo con il quale ha parlato di LUCCA, SAMARDZIC e WALACE.

Tre sono anche gli obiettivi, nemmeno tanto nascosti, della Juventus, oltre al rinnovo di RABIOT. Si tratta del portiere del Monza DI GREGORIO (PERIN andrebbe alla Fiorentina), il difensore del Bologna CALAFIORI, e del centrocampista dell'Atalanta KOOPMEINERS. Quest'ultimo sembra essere l'unico pezzo pregiato che la Dea è disposta a cedere, seppur per un prezzo elevato. Se Giuntoli non riuscisse a prendere l'olandese, andrebbe sul brasiliano DOUGLAS LUIZ dell'Aston Villa, club disposto a parlarne perché la Vecchia Signora ha in mano due elementi che piacciono al duo Monchi-Emery che decide molto in casa 'Villans': si tratta di MCKENNIE e di SOULE', quest'ultimo di rientro alla Juve dopo la stagione nel Frosinone.

Dalla Francia danno i bianconeri in avvicinamento a ZHEGROVA del Lilla, esterno offensivo che piace anche alla Roma. Le stesse fonti segnalano un possibile interessamento della Juve per GUENDOUZI se davvero lascerà la Lazio.

Il Milan avrebbe ricevuto una proposta di ben 80 milioni dal Bayern per Theo HERNANDEZ, mentre in entrata piace molto FOFANA, centrocampista del Monaco, che lascerà la squadra del Principato. Alla Roma salgono invece le quotazioni di GABRIEL SARA, brasiliano del Norwich proposto qualche settimana fa da intermediari inglesi e che ha caratteristiche molto vicine ai desideri di De Rossi. Ha 25 anni e uno score di 13 gol e 12 assist in 46 presenze nel Championship, la serie B inglese. Per prenderlo ci vogliono 15 milioni. Intanto il ds Ghisolfi spera sempre di cedere ABRAHAM in Premier (c'è l'interessamento del Leicester) e con il ricavato andare su DAVID, bomber canadese del Lilla. ROMAGNOLI, tramite l'agente Enzo Raiola, ha smentito di voler lasciare la Lazio, il cui ds Fabiani ha chiuso la porta a KAMADA e lavora anche per prendere un attaccante: è sempre attuale la pista PAVLIDIS dell'Az Alkmaar.



