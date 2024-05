Giorgi: alla Fitp un atto di pignoramento dal Fisco per 464 mila euro

"L'Agenzia delle Entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis" perché Camila Giorgi deve 464mila euro al fisco di tasse non pagate. Lo conferma all'ANSA la federazione tennis e padel.

Questo non esclude che il debito della tennista azzurra, il cui caso sta facendo scalpore sui social dopo l'inconsueta procedura di ritiro dall'attività agonistica, sia anche maggiore: 464 mila e' semplicemente la cartella girata alla Fitp. La federazione è coinvolta nella questione perchè paga premi e gettoni di presenza in nazionale agli atleti. Dovrà dunque girare all'Agenzia delle Entrate eventuali premi non pagati alla Giorgi dall'atto di pignoramento, vale a dire da luglio 2023, o quelli futuri che però ora non sono ipotizzabili visto che la Giorgi si è ritirata

Il sindaco di Calenzano: 'Camila Giorgi risiede qui ma non la vediamo mai'

Camila Giorgi? "Qui a Calenzano non è che l'abbiamo mai vista molto, è sempre stato raro vederla per il paese. I suoi impegni l'hanno sempre portata lontano. Anch'io come sindaco in cinque anni l'avrò vista forse due volte. Una per un riconoscimento che le consegnammo in Comune, un'altra volta venne in municipio per una questione, come cittadina, nel 2023. Formalmente risulta ancora come nostra residente". Lo dice il sindaco del comune industriale tra Firenze e Prato, Riccardo Prestini, sentito dall'ANSA a proposito del clamore suscitato dal ritiro della tennista dallo sport professionistico e dei problemi col Fisco emersi nelle ultime ore, dopo che nessuno riusciva a rintracciarla.

"So che vive coi genitori in una casa nell'abitato da anni, i suoi si sono trasferiti qua per motivi di lavoro - aggiunge il primo cittadino - Per quanto ne sappiamo hanno attività nel settore del pronto moda e dell'abbigliamento. Sappiamo tutti che Camila quando era più giovane si allenava anche in un centro sportivo della zona, poi col professionismo lo ha lasciato.

Le necessità dello sport praticato ad alti livelli l'hanno portata a scegliere altre modalità di training, oltre ai viaggi da una parte all'altra del mondo per disputare i tornei". Una presenza rarefatta, più che discreta di Camila Giorgi a Calenzano, tanto da non suscitare sorpresa della sua assenza se non fosse stato per il rilievo mediatico seguito alla scoperta della sua cancellazione dall'elenco internazionale delle giocatrici professioniste.

Da giorni alla casa, una villetta a due piani in una zona di costruzioni recenti, non ci sono movimenti. I vicini hanno la sensazione che anche i genitori siano andati via, ma nessuno ci giurerebbe. Oggi si poteva vedere lo sportellino della cassetta delle lettere era aperto, dentro volantini e fogli. Nessuno lo ha rimesso a posto.

