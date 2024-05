Serie A: in campo Napoli-Bologna 0-2 LIVE

In campo Napoli-Bologna 0-2 LIVE

RAVAGLIA PARA IL RIGORE DI POLITANO al 21'! Il numero 21 del Napoli apre l'interno sinistro e piazza la conclusione, ma il portiere del Bologna capisce tutto in anticipo e respinge.

Napoli-BOLOGNA 0-2 al 12'! Rete di Stefan Posch! Corner a uscire di Urbanski, spizzata di Calafiori e tap-in sul secondo palo da due passi di Posch, che trova immediatamente il raddoppio.

Napoli-BOLOGNA 0-1 al 9'! Rete di Dan Ndoye! Zirkzee riceve al limite dell'area, si gira e calcia. Rrahmani mura la conclusione, ma il pallone finisce nella zona di Odgaard il quale, piazzato sul lato destro dell'area, rientra sul sinistro e crossa sul secondo palo, trovando la deviazione di Olivera che diventa un assist perfetto per il colpo di testa da due passi di Ndoye.

Tante sorprese nel Bologna, che deve fare a meno di Ferguson e Soumaoro. Thiago Motta sceglie Ravaglia in porta, lasciando Skorupski in panchina così come Beukema, che perde il ballottaggio a tre per due maglie con Lucumì e Calafiori. Partono fuori anche El Azzouzi, Orsolini e Saelemaekers, con Urbanski ed Aebischer che affiancheranno Freuler a centrocampo e Zirkzee che sarà supportato ai suoi lati da Ndoye e Odgaard.

È Zielinski l'unico assente in casa Napoli, sostituito anche oggi da Cajuste, che viene preferito a Traoré. Mario Rui recupera, ma solo per la panchina, e lascia spazio a Olivera sulla fascia sinistra di difesa, con Juan Jesus che ancora una volta vince il ballottaggio con Ostigard. Il tridente d'attacco è quello titolare, formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bologna si schiera in campo con il 4-3-3: Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Urbanski, Freuler, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Odgaard. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, El Azzouzi, Castro, Lykogiannis, De Silvestri, Beukema, Saelemaekers, Fabbian.

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con il 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Traorè, Simeone, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, D'Avino, Ostigard, Raspadori.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus, 17 Olivera, 99 Anguissa, 68 Lobotka, 24 Cajuste, 21 Politano, 9 Osimhen, 77 Kvaratskhelia. (95 Gollini, 14 Contini, 30 Mazzocchi, 3 Natan, 55 Ostigard,32 Dendoncker, 26 Ngonge, 8 Traorè, 29 Lindstrom, 81 Raspadori, 18 Simeone). All.: Calzona. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lobotka, Mazzocchi, Osimhen. Indisponibili: Mario Rui e Zielinski.

Bologna (4-1-4-1): 28 Skorupski, 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen, 8 Freuler, 7 Orsolini, 20 Aebischer, 80 Fabbian, 56 Saelemaekers, 9 Zirkzee. (23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 26 Lucumi, 29 De Silvestri, 6 Moro, 17 El Azzouzi, 82 Urbanski, 10 Karlsson, 11 Ndoye, 18 Castro, 21 Odgaard). All.: Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: Beukema, Calafiori, Kristiansen, Fabbian, Freuler, Lykogiannis, Ndoye, Motta. Indisponibili: Ferguson Soumaoro.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Riproduzione riservata © Copyright ANSA