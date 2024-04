Serie A: in campo Sassuolo-Milan 2-0 LIVE

In campo Sassuolo-Milan 2-0 DIRETTA

SASSUOLO-Milan 2-0 al 10'! Rete di Laurienté. Thorstvedt manda Laurienté nello spazio alle spalle di Florenzi che viene bruciato dal francese. Sportiello respinge la prima conclusione dell'avversario ma non può nulla sul tap-in. Doppio vantaggio dei neroverdi.

SASSUOLO-Milan 1-0 al 4'! Rete di Pinamonti. Difesa rossonera troppo passiva, Boloca la mette al centro per Thorstvedt che proluga di tacco per Pinamonti. L'ex Inter gira di prima intenzione dall'altezza del dischetto col destro e non lascia scampo a Sportiello.

Turnover non così ampio come pronosticato alla vigilia per Pioli che sceglie però di far rifiatare Giroud, Pulisic, Reijnders e Bennacer e non può schierare Maignan, rimasto a Milano per infortunio. Nel trio alle spalle dell'unica punta Jovic non mancano invece Leao e Loftus-Cheek, con loro chance da titolare per Chukwueze, come già successo contro il Lecce. Non rifiata nemmeno Theo Hernandez, chiamato a presidiare la corsia mancina mentre sulla destra Florenzi parte dal 1' al posto di Calabria. Coppia centrale formata da Kjaer e dal diffidato Thiaw, panchina iniziale per Tomori. Tra i pali c'è Sportiello mentre la cerniera di centrocampo è formata da Musah e Adli.

Ballardini opera tre cambi rispetto al pareggio di Salerno: Viti si prende la fascia sinistra di difesa con Doig relegato in panchina, Obiang prende il posto di Bajrami e Volpato vince il ballotaggio con Defrel sulla destra dell'attacco neroverde. Tra i pali sempre Consigli con Toljan sulla destra e la coppia centrale Erlic-Ferrari davanti a lui. Boloca e Thorstvedt completano il centrocampo mentre in attacco c'è Laurienté insieme al solito Pinamonti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA