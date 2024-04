Serie A: in campo Napoli-Frosinone 1-0 LIVE

In campo Napoli-Frosinone 1-0 DIRETTA

MERET PARA IL RIGORE al 30'! Soulé incrocia col destro ma davvero male, l'estremo difensore del Napoli è reattivissimo e blocca la conclusione dell'argentino. Bolgia al Maradona per l'errore del Frosinone dal dischetto.

NAPOLI-Frosinone 1-0 al 16'! Rete di Matteo Politano. Classico movimento a rientrare dalla fascia destra, Valeri gli lascia troppo campo e lui non perdona: sinistro a giro splendido che si insacca a fil di palo. Azzurri avanti 1-0 con una perla di Politano.

Il commissario tecnico della nazionale Luciano Spalletti torna al 'Maradona' per la prima volta dopo la straordinaria stagione alla guida del Napoli culminata con lo scudetto conquistato al termine dello scorso campionato. Spalletti è oggi ospite nella tribuna dell'impianto di Fuorigrotta dove assiste alla partita Napoli-Frosinone. Dopo vittoria dello scudetto il ct azzurro non era mai più tornato a Napoli per assistere a una gara della sua ex squadra.

