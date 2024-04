Serie A Monza-Napoli finisce 2-4 LA CRONACA

HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Monza-Napoli 2-4 Rete di Raspadori al 68'. Un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

Monza-Napoli 2-3 Rete di Colpani al 62'. Un tiro di sinistro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Samuele Birindelli.

Monza-Napoli 1-3 Rete di Zieliński al 61'. Piotr Zielinski. un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Khvicha Kvaratskhelia.

Monza-Napoli 1-2 Rete di Politano al 59'. Zielinski prova il sinistro dal limite, la palla respinta si impenna, Politano si coordina per il mancino e pesca un jolly clamoroso infilando la palla nel sette. Napoli in vantaggio e partita completamente ribaltata in due minuti.

Monza-Napoli 1-1 Rete di Osimhen al 57'. Anguissa crossa dalla destra, Osimhen sale a un'altezza siderale e batte Di Gregorio di testa. Gesto atletico notevole del nigeriano che sovrasta Izzo e sigla il pareggio napoletano.

Monza-Napoli 1-0 Rete di Djuric al 9'. Apertura perfetta di Colpani per Zerbin a sinistra, cross perfetto dell'ex di giornata per Djuric che taglia davanti a Juan Jesus e batte Meret di testa.

