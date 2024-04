Laura Pausini abbraccia Sinner a Miami: 'Jannik un esempio'

Sugli spalti dell'Hard Rock Stadium di Miami, a tifare per Jannik Sinner nel match con Grigor Dimitrov, c'era anche Laura Pausini, che è scesa poi ad abbracciare il campione sul rettangolo di gioco dopo la vittoria, come documenta uno scatto postato sui social.



"Che esperienza bellissima, siamo tutti felicissimi, molto orgogliosi: il nostro Jannik è un esempio vero per tutti i giovani che sognano e sanno che per fare le cose fatte alla grande bisogna impegnarsi e studiare. Diventare campioni non è una cosa semplice", ha commentato poi l'artista in una video nelle storie di Instagram. "È veramente straordinario, è un esempio che ammiro tantissimo. Forza Italia, forza Jannik, siamo tutti con te sempre".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA