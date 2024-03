Andrea Agnelli ricorre al Tar del Lazio sulla manovra stipendi

L'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha presentato al Tar del Lazio un ricorso contro la squalifica di 10 mesi per la cosiddetta 'manovra stipendi', confermata dal Collegio di garanzia dello sport presso il Coni.

Agnelli contesta la decisione - il cui dispositivo è stato depositato il 19 gennaio scorso - con il quale l'organo della giustizia sportiva ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il suo ricorso contro la decisione della Corte Federale di Appello della Figc che aveva riformato la decisione di primo grado, condannando lo stesso Andrea Agnelli all'inibizione per 10 mesi e ad un'ammenda di 40mila euro.

Il ricorso amministrativo è stato affidato alla prima sezione ter; si attende adesso la fissazione dell'udienza di merito (l'impugnativa non prevede alcuna istanza cautelare).

