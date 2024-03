Serie A: Inter-Napoli 1-1 DIRETTA

Serie A: in campo Inter-Napoli 1-1 DIRETTA

Rete di Darmian. Assist di Bastoni dalla corsia di sinistra, Darmian da centro area batte Meret. Tiro leggermente deviato da Olivera.





LA VIGILIA

Inter col Napoli, vincere per dimenticare Champions

Ripartire subito dopo la delusione della Champions League e continuare la corsa verso lo scudetto. L'Inter vuole mettersi alle spalle l'eliminazione contro l'Atletico Madrid e la sfida di domani contro il Napoli è l'occasione giusta per gli uomini di Simone Inzaghi, che vanno a caccia dell'undicesima vittoria consecutiva in Serie A e puntano a raccogliere tre dei sedici punti che mancano all'aritmetico trionfo in campionato. L'occasione anche per "scucire" materialmente anche lo scudetto dalla maglia dei partenopei, in quello che potrebbe essere una sorta di passaggio di consegne tra la squadra che ha dominato lo scorso campionato e quella che sta dominando nell'attuale stagione. Anche perché nel caso in cui Lautaro e compagni centrassero l'undicesimo successo di fila raggiungerebbero proprio tra le altre le undici vittorie del Napoli targato Spalletti nel 2022/23, oltre alla Lazio di Inzaghi nel 2019/20 e l'ultima Inter scudettata, quella del 2020/21 con Conte in panchina.



L'attesa è per capire quindi quanto l'eliminazione in Champions abbia pesato sulla testa ma anche sulle gambe dei nerazzurri, considerando anche i 120' al Wanda Metropolitano. Il tecnico interista tuttavia potrebbe ridurre le rotazioni, anche se le opzioni non mancano: davanti a Sommer si dovrebbero rivedere Bisseck e Acerbi dal 1' insieme al confermato Bastoni, mentre sulle fasce dovrebbe tornare Darmian a destra e potrebbe esordire il canadese Buchanan sulla sinistra (in ballottaggio con Dimarco). In mezzo al campo scalpitano Frattesi e Asllani, ma Calhanoglu e Mkhitaryan sono comunque pronti a partire titolari insieme a Barella, mentre in attacco Sanchez insidia Thuram per formare la coppia insieme a Lautaro Martinez. Proprio dal capitano nerazzurro ci si aspetta una reazione, considerando anche il peso emotivo del rigore sbagliato a Madrid. L'argentino è rimasto silente sui social in questi giorni, ma ora punta a ripartire nella sua corsa per la lotta in testa alla classifica marcatori per allontanare qualche critica arrivata negli ultimi giorni. Ma i numeri, soprattutto in campionato, sono dalla sua: Lautaro è infatti uno dei quattro giocatori dei maggiori cinque campionati europei 2023/24 con più di 20 gol all'attivo, mentre negli ultimi 50 anni è il terzo attaccante nerazzurro capace di segnare almeno 23 gol nelle prime 28 gare di Serie A in una singola stagione dopo Vieri e Icardi. Cifre che pesano anche nel rendimento offensivo dell'Inter, che è sempre andata a segno finora in campionato in questa stagione, realizzando un totale di 70 gol a fronte di sole 13 reti subite finora: Sommer tra l'altro va a caccia del clean sheet numero 18, che rappresenterebbe un record nella storia nerazzurra.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA