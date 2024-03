La maratona di Roma è keniana, vincono Rutto con il record e Lagat

Una maratona da record, in tutti i sensi. Sotto il cielo di Roma, la 29/a edizione della Acea Run Rome The Marathon è stata gara da primato per numero di partecipanti e di stranieri in corsa, ma soprattutto ha fatto segnare il miglior tempo di sempre sul percorso, col vincitore della gara uomini, Asbel Rutto. Il maratoneta keniano ha condotto una gara in completo assolo tagliando il traguardo in 2h06'24": e' il nuovo record della maratona di Roma, che migliora il personale di Rutto di circa 3'.Anche tra le donne vittoria keniana: Ivyne Lagat conclude in 2h24'35" sgretolando il proprio primato personale di 2h41'54". Il podio maschile è completato da altri due atleti dal Kenya, Brian Kipsang in 2h07'56" e Sila Kiptoo in 2h08'09". Su quello femminile, secondo posto per Lydia Simiyu, keniana, in 2h25'10" e terzo per l'etiope Emebet Niguse in 2h26'41".

Il percorso della maratona

STRADE CHIUSE E BUS DEVIATI: Per gli allestimenti delle strutture della partenza, in via dei Fori Imperiali, dalle 20 di sabato a fine servizio sarà chiusa al transito veicolare via dei Fori Imperiali (tratto largo Corrado Ricci/piazza del Colosseo). Inoltre dalle 00.01 del 17 marzo e fino a cessate esigenze, sarà chiusa al traffico veicolare della carreggiata di via Celio Vibenna e via di San Gregorio, tra piazza del Colosseo e piazza di Porta Capena) e via Cavour, tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci. Prevista la deviazione delle linee 51, 75, 85, 87, 118, nMB, n3d, nMC. Dalle 8 di domenica saranno progressivamente chiuse le strade lungo il percorso. Le riaperture sono previste dalle 15,30. Da inizio servizio al termine dell'evento sarà chiusa la stazione Colosseo della metro B. Tutti i dettagli del piano mobilità sul sito romamobilita.it.

LA PARTENZA AI FORI IMPERIALI, IL PERCORSO: I runners sono partiti alle ore 8:30 da via dei Fori Imperiali, quest'anno più vicina al Colosseo. Cambia anche il senso della marcia: non più verso piazza Venezia, interdetto dai cantieri, ma verso il Colosseo. Dopo il passaggio davanti all'Anfiteatro Flavio e all'Arco di Costantino si va verso la Basilica di San Paolo. A via Valco di San Paolo, tra via Ostiense e via Marconi, nel tragitto verso la Piramide Cestia, si toccherà il punto più a sud della corsa. Poi la svolta verso Testaccio, Lungotevere Aventino, Lungotevere de' Cenci e Lungotevere dei Tebaldi fino a via della Conciliazione.

Il percorso quindi prenderà la direzione di Castel Sant'Angelo e giù verso il Foro Italico. Sul Ponte Duca D'Aosta la svolta e il ritorno verso il centro. I maratoneti andranno verso Piazza del Popolo e le Chiese Gemelle per poi percorrere i 7 km delle meraviglie: via del Corso e via del Babuino. Dopo aver costeggiato il Circo Massimo ci sarà l'ultimo km con di nuovo davanti l'Arco di Costantino e il Colosseo, i metri finali con il traguardo sempre ai Fori Imperiali.

