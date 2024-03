Biathlon: Lisa Vittozzi vince la coppa del mondo

L'azzurra Lisa Vittozzi ha vinto la coppa del mondo femminile di biathlon, seconda italiana dopo Dorothea Wierer.

La biatleta italiana ha chiuso al 21/o posto la mass start disputata a Canmore, in Canada - sventolando il tricolore - ma è riuscita comunque a difendere il primato in classifica grazie ai risultati delle possibili rivali. In particolare, la norvegese Ingrid Tandevold e la francese Lou Jeanmonnot, che ha vinto la gara scavalcando in classifica la scandinava. Vittozzi ha chiuso con 1091 punti, precedendo la francese (1068) e Tandrevold (1044).





