Serie A: Empoli-Bologna 0-0 DIRETTA

Serie A, al Castellani si apre la 29/a giornata con l'anticipo Empoli-Bologna 0-0 DIRETTA

"Bologna piange i 3 angeli e la mamma salita in cielo": questo lo striscione che dopo un quarto d'ora di gioco è stato esposto dai tifosi felsinei nella curva sud dello stadio "Carlo Castellani - Computer Gross Arena" di Empoli (Firenze), in occasione della partita Empoli-Bologna. Così la tifoseria del Bologna ha voluto ricordare la tragedia avvenuta la scorsa notte in un palazzo alla periferia della città dove tre bimbi e la loro madre sono morti a causa di un incendio scoppiato in un appartamento.

Le formazioni

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile - Bereszynski, Wakukiewicz, Luperto - Gyasi, Kovalenko, Maleh, Cacace - Cambiaghi, Zurkowski - Niang.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Beukema, Lucumì, Calafiori, Kristiansen - Freuler, Ferguson - Ndoye, Urbanski, Saelemakers - Odgaard.



Arbitro: Fabbri di Ravenna.

