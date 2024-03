Lazio, la squadra resta in ritiro a Formello

I giocatori della Lazio rimangono in ritiro a Formello dopo che Maurizio Sarri ha lasciato il centro sportivo. L'assenza del tecnico dimissionario non cambierà quanto stabilito: dopo il ko con l'Udinese, il quarto di fila, la squadra resterà a Formello, una misura 'punitiva' presa dal presidente Lotito e dal ds Fabiani.

Maurizio Sarri via da Formello, la squadra che si allena in palestra sotto la guida dello staff tecnico rimasto: in attesa che la Lazio ufficializzi la sua decisione dopo che il tecnico ha manifestato la sua intenzione di dimettersi, e' questa l'immagine plastica della rottura in casa Lazio, all'indomani del ko casalingo con l'Udinese. Sarri si e' concesso un'ultima chiacchierata, sigaretta in bocca, con il ds Angelo Fabiani e con il dt della Primavera, Alberto Bianchi. Poi, mentre squadra e staff erano in attesa, il tecnico ha lasciato il centro sportivo a bordo della sua Porsche. A quel punto i giocatori hanno cominciato a lavorare al chiuso, in palestra, sotto lo sguardo dello staff

