Serie A: in campo Fiorentina-Roma 2-1 LIVE

In campo Fiorentina-Roma 2-1 DIRETTA

SVILAR PARA IL RIGORE DI BIRAGHI all'81'. Rincorsa breve per il capitano della Viola, che si fa però ipnotizzare dal portiere giallorosso. Ottimo l'intervento di Svilar alla sua destra, ma calciato comunque male il penalty.

FIORENTINA-Roma 2-1 al 69'! Rete di Rolando Mandragora. Cross stupendo dalla sinistra di Biraghi, con Huijsen che gli lascia troppo spazio. Palla a centro area, sponda di testa di Belotti e Mandragora può stoppare di petto nell'area piccola prima di bucare Svilar da due passi.

Fiorentina-ROMA 1-1 al 58'! Rete di Houssem Aouar. Eccolo qui lo spunto di Dybala: cambio di passo straordinario, entrata in area e scarico per Angelino. Quest'ultimo cross al centro, palla deviata e che si impenna, diventando così buona per il colpo di testa da due passi di Aouar. L'ex Lione infila all'incrocio con l'incornata.

FIORENTINA-Roma 1-0 al 18'! Rete di Luca Ranieri. Angolo dalla destra di Biraghi, Gonzalez spizza di testa sul primo palo e prolunga così a centro area, dove sbuca il difensore che batte Svilar con un'incornata da due passi. Secondo gol in campionato per Ranieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA