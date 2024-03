Serie A: Fiorentina-Roma 2-2, giallorossi salvi all'ultimo respiro

Fiorentina-Roma 2-2 La cronaca

Fiorentina-Roma termina 2-2, con i giallorossi che pareggiano all'ultimo secondo del recupero, evitando la prima sconfitta dopo tre vittorie di fila in campionato. Finale amaro per i viola, che per azioni da gol create avrebbe meritato di più i tre punti ma pagano l'ennesimo errore dal dischetto, commesso da Biraghi, che li avrebbe portati sul 3-1 al 36' della ripresa. La squadra di De Rossi resta così quinta, tenendo a distanza le altre rivali-Champions, mentre la Fiorentina le resta distante cinque punti.

Pronti via e la Roma al 4' va subito vicina al vantaggio con Lukaku, che in area viola si libera bene della marcatura e tira a colpo sicuro verso Terracciano, il portiere viola da terra riesce a respingere il pallone. Un minuto dopo Mancini mette giù Sottil sull'out di sinistra, per Massa è cartellino giallo. La risposta viola arriva al 6' con una rovesciata da dentro l'area piccola di Gonzalez, Ndicka tocca quanto basta per deviare in calcio d'angolo. Al 13' il Franchi ricorda Davide Astori, a sei anni dalla sua scomparsa, con un lungo e scrosciante applauso.

E al 19' la Fiorentina passa in vantaggio: calcio d'angolo dalla destra di Maxime Lopez, spizzata in area di Nico Gonzalez e in tuffo, da dentro l'area piccola, Ranieri mette dentro di testa. La Fiorentina fa partita, la Roma cerca di essere pericolosa con accelerazioni e strappi. Al 23' i viola vanno vicini al raddoppio con Mandragora, ma il suo potente tiro termina di poco a lato. Un minuto ed è Belotti ad avere sui piedi il pallone del 2-0, ma trova la respinta in angolo di Svilar. Al 33' De Rossi è costretto a sostituire Mancini, ammonito e poi 'graziato' dall'arbitro Massa, per due falli su Sottil e Belotti, con Huijsen. La partita è un continuo ribaltamento di azioni e al 35' Belotti stacca più in alto di tutti dentro l'area giallorossa per Sottil che da due passi sbaglia di testa il raddoppio. La Roma prova a giocare ma troppo nervosa, e al 37' viene ammonito Paredes. Un minuto ed ennesima occasione per la Fiorentina, stavolta con Belotti che calcia al volo dopo un rimpallo. Paredes respinge quasi sulla linea di porta.

Al rientro delle squadre, per l'inizio del secondo tempo, Italiano lascia negli spogliatoi Nico Gonzalez e inserisce al suo posto Ikone. La Roma ha un piglio diverso, più propositivo per provare a recuperare lo svantaggio. Al 12' arriva l'ammonizione per Bonaventura, fallo su Paredes, ed essendo in diffida salterà l'Atalanta, e poco dopo la Roma pareggia: Dybala si accende e serve Angelino sulla sinistra, il cross basso viene deviato e arriva perfetto a Aouar che di testa batte Terracciano. La partita è cambiata e al 61' i giallorossi vanno vicini al vantaggio ma dentro l'area piccola viola Cristante manca il tocco vincente. Però la Fiorentina ci crede ancora e al 24' trova nuovamente il vantaggio con Mandragor. De Rossi richiama Dybala e El Shaarawy e inserisce Baldanzi e Zalewski.

Cambi anche per la Fiorentina, con Duncan che entra al posto di Sottil, autore di un'ottima prestazione. Un minuto e Belotti conquista un calcio di rigore per la, lieve, trattenuta di Paredes: sul dischetto va capitan Biraghi che però si fa parare il tiro. Arrivano anche gli ultimi cambi e in pieno recupero, oltre i 4' dati dall'arbitro Massa la Roma trova il pareggio con Llorente che in area viola riceve palla e batte Terracciano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA