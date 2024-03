Serie A: in campo Bologna-Inter 0-0 LIVE

In campo Bologna-Inter 0-0 DIRETTA

L'Inter di Inzaghi sfida il tabù Bologna per volare a +18 in classifica. I nerazzurri saranno infatti protagonisti al Dall'Ara, lì dove due anni fa un clamoroso errore di Radu regalò la vittoria ai rossoblù e aprì la strada allo scudetto del Milan, mentre nella passata stagione una sconfitta firmata da Orsolini fece di nuovo traballare la panchina del tecnico.

Oggi però Inzaghi è saldo al comando e vuole continuare a volare verso l'obiettivo tricolore, quando mancano 19 punti per la matematica certezza della seconda stella.

Il Bologna così può rappresentare uno degli ultimi ostacoli rilevanti nella corsa scudetto, considerando anche che la necessità di Inzaghi è anche quella di pensare alla sfida di mercoledì prossimo contro l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ma al Dall'Ara domani sarà battaglia, anche perché la squadra del grande ex Thiago Motta (uno dei protagonisti del Triplete con Mourinho) arriva da un filitto di sei vittorie di fila e in casa ha fatto peggio solo della stessa Inter, conquistando 35 punti (senza mai perdere) davanti ai propri tifosi rispetto ai 37 ottenuti dai nerazzurri a San Siro, oltre ad essere rimasta imbattuta in 20 delle ultime 21 gare casalinghe in campionato (con 13 vittorie e 7 pareggi).

Lautaro Martinez e compagni, però, al tempo stesso sono anche la squadra che ha ottenuto più punti in trasferta nei maggiori cinque campionati europei 2023/24, ovverosia 35 nelle 13 partite giocate finora fuori casa. La testa così sarà sulla sfida col Bologna, anche se alcune novità di formazioni non mancheranno. A partire proprio da capitan Lautaro Martinez, che potrebbe riposare dal 1' lasciando spazio in attacco alla coppia formata da Sanchez e Thuram (al rientro da titolare dopo essere tornato in campo nel secondo tempo della gara col Genoa) per essere al meglio per la gara contro l'Atletico di Simeone in Champions.

Allo stesso modo di Thuram, sono pronti a partire dall'inizio anche Acerbi e Calhanoglu, anche loro al rientro nell'undici titolare dopo i rispettivi problemi fisici: il difensore dovrebbe completare la retroguardia insieme a Bisseck (turno di riposo per Pavard) e Bastoni (rientra dopo la squalifica), mentre il turco è pronto a ricomporre il trio di centrocampo insieme a Barella e Mkhitaryan, con Darmian e Carlos Augusto (riposo per Dimarco) sulle fasce.



