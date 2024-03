Serie A: Napoli-Torino 1-1 DIRETTA e FOTO

Napoli-Torino 1-1 DIRETTA per l'anticipo della 28esima giornata di Serie A

Al 65' Napoli-TORINO 1-1 - Immediato il pari dei granata con Sanabria

Al 61' NAPOLI-Torino 1-0 - Kvaratskhelia sblocca la partita. Azzurri in vantaggio

Trovare il giusto equilibrio tra la necessità da un lato di battere il Torino al 'Maradona' conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato, cosa in questa stagione ancora mai riuscita, e dall'altro risparmiare le forze di qualche elemento di spicco della squadra per affrontare martedì prossimo con qualche speranza in più di vittoria il Barcellona allo stadio Olimpico del Montjuïc e qualificarsi così ai quarti di finale di Champions. E' il pensiero fisso in queste ore in casa Napoli di Francesco Calzona che però deve fare anche i conti con qualche infortunio che gli impedisce di avere a disposizione l'intera rosa.

Il traguardo al quale puntano i partenopei resta quello della conquista del quarto posto e la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Servirà un'impresa perché la distanza dal Bologna, che ha otto punti di vantaggio, appare oggettivamente molto difficile da colmare, senza considerare che anche l'Atalanta e la Roma sono al momento davanti agli azzurri e che anche queste squadre puntano ovviamente a partecipare alla più importante rassegna del calcio europeo. Calzona conta molto sul fatto che tutte e tre queste avversarie nel girone di ritorno dovranno giocare al 'Maradona', ma è evidente che per il Napoli, da ora e fino alla fine del campionato, non sono ammesse distrazioni di alcun genere.

Il Toro ha conquistato un solo punto nelle ultime tre gare e non vince dallo scorso 16 febbraio, eppure ha ancora un briciolo di speranza di restare in corsa per l'Europa. La sfida a Napoli contro i campioni d'Italia in carica, però, comincia ad assumere i contorni dell'ultima spiaggia: "Dobbiamo fare qualcosa di speciale, cerchiamo un colpo ad effetto - dice Ivan Juric alla vigilia - perché quando giochiamo ad alti livelli come adesso, bisogna continuare a crederci: prima o poi ci girerà, dobbiamo provare ad eliminare gli errori anche se avremo di fronte tanti fuoriclasse". Il Torino continua ad essere una sorta di 'paradosso' con la quarta miglior difesa e il quarto peggior attacco: "Le 13 partite senza reti al passivo sottolineano la voglia dei miei ragazzi di non prendere gol, ma d'altra parte il fatto di non segnare ci sta massacrando - l'analisi del croato sui numeri - e dobbiamo alzare il livello dell'attacco: le grandi squadre vincono 1-0, alcuni dettagli non ci hanno permesso di chiudere il cerchio".

