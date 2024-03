Niente Europeo per Domenico Berardi. Rottura del tendine d'Achille della gamba destra per l'attaccante del Sassuolo che ha lasciato in lacrime lo stadio Bentegodi di Verona. Berardi era sorretto dai sanitari. Il giocatore rientrava in campo dopo un mese e mezzo di stop. Una perdita importante per il Sassuolo e per l'Italia.

